אחרי הפרידה המתוקשרת מבראדלי קופר, אירינה שייק, האקסית המיתולוגית של רונאלדו, מפגיזה בסט תמונות לוהט!! 14.06.19 התגברה עליו מהר: דקה אחרי הפרידה המתוקשרת מבראדלי קופר, אירינה שייק האקסית המיתולוגית של כריסטיאנו רונאלדו למי שבמקרה שכח, מפגיזה בסט תמונות לוהט לחברה אותה היא מדגמנת “Intimissimi”... אז כן, הפרידה הכי מדוברת של השנה דווחה כבר בכל כלי תקשורת אפשרי ואירינה עושה חיל בתמונות החדשות. על פי דיווחים מעבר לים, היא לבד מתוך בחירה כיוון שקופר משקיע את רוב זמנו מעבר לים ואולי גם הסיפור של ליידי גאגא קשור... אם אתם לא זוכרים כדאי שתפשפשו עמוק בארכיון שלנו אחרי שיתוף הפעולה בין השניים בסרט האחרון "כוכב נולד"! מתגברת... (אינסטגרם) אירינה כנראה תמצא את דרכה מהר ובינתיים חשבון הבנק שלה טופח והיא יכולה לצאת לחופשה מנחמת... בתמונות מהפנטות כרגיל היא מציגה את הגזרה המושלמת ומוסרת ד”ש חמה לבראדלי קופר וכריסטיאנו רונאלדו… לוהטת! (אינסטגרם) מסתדרת לבד... (אינסטגרם) הרווקה הנחשקת בעולם... (אינסטגרם) View this post on Instagram Never taking off my new @calzedonia swimsuit..???? A post shared by irinashayk (@irinashayk) on Apr 14, 2018 at 10:44am PDT

l l l l l l l l l l l l l

חזרה לגליצ'ים



הוסף תגובה