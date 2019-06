הדוגמנית הישראלית ושחקן ברצלונה בישרו על הריון ראשון. מזל טוב! 12.06.19 בשעה טובה וקצת אחרי יותר משנה מאז החתונה הבלתי נשכחת שלהם, קורל סימנוביץ’ וסרג’י רוברטו הודיעו היום (רביעי) לעולם שהם מצפים לילד/ה בכור/ה – מזל טוב! “There’s a muffin in the oven” כתבה סימנוביץ’ בחשבון האינסטגרם שלה לצד תמונה עם בעלה, והברכות לא איחרו להגיע, כשגם סרג’י היה בין המגיבים: “אני לא יכול לחכות”, האמת סרג’י – גם אנחנו! View this post on Instagram There’s a muffin in the oven... ????????????????? A post shared by Coral Simanovich (@coralsimanovich) on Jun 12, 2019 at 10:03am PDT אנחנו עדיין לא יודעים האם מדובר בדוגמנית או שחקן ברצלונה לעתיד, אבל כך או כך, גם אם כוכב ברצלונה לא יזכה בתארים על הדשא בעונה הבאה, בקיץ הבא הוא צפוי להוסיף לרזומה שלו תואר אישי – אבא טרי. הורים בהתהוות (אינסטגרם) עוד סיבה למסיבה! (מערכת ONE) בשעה טובה! (אינסטגרם) המשפחה מתרחבת (אינסטגרם)

l l l l l l l l l l l l l

חזרה לגליצ'ים



הוסף תגובה