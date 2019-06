רגע לפני פולין, ספרי הנבחרת, שניר ומאיר, שוב הכינו את השחקנים והצוות! 10.06.19 רגע לפני צמד המשחקים הגורליים מול נבחרות לטביה ופולין, שניר מצמד הספרים של נבחרת ישראל, שניר ומאיר, המריא ביחד עם השחקנים והצוות כדי שיהיו בשיא!!! שחקני הנבחרת מתכוננים למשחק מול פולין אז כן, כהרגלם בקודש וכמו לפני כל משחק בעת האחרונה, הם הגיעו כדי להכין את השחקנים וגם את הצוות המקצועי, כדי שיהיו בשיא שלהם למשחקים החשובים של הקמפיין… בשיא שלו... (מערכת ONE) וכן, גם אנדי הרצוג המאמן זכה לתספורת חדשה תוצרת שניר… אנחנו אהבנו, מה דעתכם?!? אהבנו! (מערכת ONE) כולם באים לקבל תספורת (מערכת ONE) שומרים על המסורת (מערכת ONE) מקצוענות! (מערכת ONE) קווים לדמותה... (מערכת ONE) יתחיל לבוא מסקוטלנד להסתפר בארץ... (מערכת ONE) מה יעשה אם יחתום בחו"ל?!? (מערכת ONE) מושקע! (מערכת ONE)

