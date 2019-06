אלונה ניצלה את הסופ"ש הארוך לנסיעה צפונה וביקור ביקב 10.06.19 בין ההכנות שלה לעונה הבאה של הפועל באר שבע לבין ההחלטה האם לרוץ שוב לפוליטיקה, הגברת הראשונה של הכדורגל הישראלי אלונה ברקת נראתה באחוזת רוזמרין שבצפת… הבעלים של האדומים מהנגב אף הגיעה ליקב אמפורה שבמורדות הכרמל, אולי קצת יין יעזור לה בקבלת ההחלטות החשובות הן בחייה האישיים והן של קבוצתה… רגע לפני קבלת החלטות חשובות! (מערכת ONE) יקב אמפורה הוקם אי שם לפני כ-19 שנה בשנת 2000 ומקור השם הוא כד החרס ששימש לאחסון יין בעת העתיקה… נכנס יין, יצאה החלטה?!? (מערכת ONE) אז איזה יין לקחת אלונה?!? (מערכת ONE) הצפינה... (מערכת ONE)

l l l l l l l l l l l l l

חזרה לגליצ'ים



הוסף תגובה