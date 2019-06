במהלך צילומים ל"נינג'ה ישראל", שוער העבר לירן שטראובר שבר את ידו והובהל לבית החולים!! 08.06.19 הצילומים לעונה החדשה של "נינג'ה ישראל" החלו ממש בימים האחרונים, ולירן שטראובר הוא בין המתמודדים, אחרי שסיים בהצלחה את עונת האח הגדול VIP. אולם הפעם זה לא הלך כל כך חלק לכוכב הריאליטי החדש... לגליצ’ים נודע כי במהלך הצילומים שוער העבר של נבחרת ישראל שבר את היד, הובהל לבית החולים וסיים בגבס… לבת הזוג החדשה, טל טלמון, האקסית של ג’ורדי קרויף למי ששכח, מצפה עבודה קשה בתקופה הקרובה כדי לטפל בבן הזוג… רק בריאות! (אינסטגרם) לשטראובר שלום ומיד צלצלנו כדי להביא לכם את תגובתו, על הנינג’ה שנגמרה כ”כ מהר לצערו… “לצערי שברתי את היד בנינג’ה ישראל, בפרק ספיישל שהם עשו”, סיפר שטראובר לגליצ’ים, “צילמנו ביום חמישי את התוכנית ונחתתי לא טוב על היד, הרגשתי קצת כאבים, אבל לא התייחסתי לזה והמשכתי עד שהכאבים הפילו אותי לגמרי”. השוער האגדי המשיך: “ריסקתי את המרפק, מכרגיש כמו מכת חשמל. כרגע אני עם גבס וכנראה אעבור ניתוח עוד שבועיים, מחכים לוועדה שתחליט, אבל רוב הסיכויים שכן אצטרך לעשות את הניתוח במרפק. לא נעים, לא נחמד, תאונת עבודה באמצע צילומים”. ציפינו לנחיתה רכה יותר מהשוער... (אינסטגרם) צריך להיזהר עם האקסטרים... (אינסטגרם) צריכה לטפל בו עכשיו... (אינסטגרם) בשבילנו אתה נינג'ה אמיתי! (אינסטגרם) View this post on Instagram אין מילים פשוט לתאר ?? @talmontal #רגעיםגדוליםשלאושר A post shared by לירן שטראובר (@liranstrauber) on Jun 5, 2019 at 5:35am PDT

