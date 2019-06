הכוכב לא מגיע לארץ, אך בחנות בה הוא דוגמן יש בובת ענק שלו! 07.06.19 אז ערן זהבי אמנם לא מגיע לישראל כרגע, אבל בחנות בה הוא דוגמן ושותף עומדת בובת ענק כמחווה בשבילו, זהבי אקסטרה לארג’! כזכור, הכוכב ואח שלו אבי נכנסן שותפים במאניה ג’ינס, חברת האופנה בה משמש זהבי כפרזנטור ודוגמן. הם קנו זיכיון בראשל”צ אותו מנהל אבי, שאוהב להכניס את אחיו לכל מקום... הבובה של ערן זהבי (מערכת ONE) הפעם, הוא עשה מחווה מטורפת של בובת ענק שעומדת בקופה, וכן, שומרת על המזומנים… אז כן חברים, ערן זהבי לא בארץ אבל הוא בהחלט אחראי על כל הכסף הגדול... מסתכל על עצמו (מערכת ONE) איזו מידה אתה צריך? (מערכת ONE) שומר על הקופה (מערכת ONE) פיו פיו (מערכת ONE) איך אפשר לעזור? (מערכת ONE)

