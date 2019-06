בזמן שג’ובאני רוסו מככב בפרסומת חדשה לשוקו, שיר אלמליח סוף-סוף חושפת מה היא עשתה ברוסיה - התשובה: פרסומת חדשה לדנונה!!! אז, אי שם באפריל בזמן שאנשים עוד ניסו להתאושש מארוחות החג המרובות, שיר אלמליח הוקפצה לצילומי קמפיין חדש בינלאומי במוסקבה… מוכנה לשבועות! (אינסטגרם) אז, עוד קצת והיא תהיה על המסך הקטן שלכם בתפקיד שונה ממה שהתרגלתם, ואנחנו בטוחים שצריכת החלב תעלה ובגדול... במיוחד לקראת שבועות. View this post on Instagram My new campaign for Danone ?? @kirillvychkin @evgoangelov @karolinagofre #danone A post shared by Shir Elmaliach (@shirelmaliach) on Jun 4, 2019 at 1:30am PDT בקרוב על המסכם שלכם... (אינסטגרם) לא רק הוא... (מולי באלי) חג שמח... (אינסטגרם)