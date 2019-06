אחרי שחגגו באיביזה, הקשר מתכנן הפתעה נוספת למירן לרגל 10 שנות נישואין, מזל טוב!

10 שנות נישואין עברו מאז שמאור ומירן בוזגלו הגיעו לצמרת, היא בכלל אז נקראה מירן נמני, כן כן האחיינית של… ארבעה ילדים, שתי לידות תאומים, ארבע תוכניות ריאלטי וקמפיינים משפחתיים לצד כאלה לחוד הפכו את הזוג למתוקשר ביותר בעולם הספורט לצד העובדה שהם חלק מהמשפחה הכי מתוקשרת במדינה ואנחנו פה כדי לחגוג עשור נישואין למאור ומירן כשנראה שהיד עוד נטויה… View this post on Instagram עשור של אהבה, עשור של בנייה, עשור של ממלכה מפוארת. מהרגע שאספתי את הלב שלי מהרצפה כשראיתי אותך לראשונה בבית הקפה ועד שיצאת הבוקר לעבודה. יום נישואין שמח אשתי ???????? 2/6 ?? @miranbuzaglo #10 A post shared by MAOR BUZAGLO (@buzaglomaor_11_official) on Jun 2, 2019 at 3:24am PDT אחרי ששאלנו את הזוג אילו מתנות הם קונים אחד לשנייה כדי להעצים את החגיגה המדוברת, הם ענו ששתי חופשות קצרות זו התשובה. סופי שבוע קצרים בהם הילדים נשארים אצל הסבתא והם מתאווררים. אז אחרי איביזה יש הפתעה ליעד הבא שאותה לא נהרוס, אך רק נגיד לכם שהם בכוננות שיא… לא מפסיק להפתיע... (אינסטגרם) מאור יודע להפתיע וגם לרגש, כשההקדשה שלו באינסטגרם לבטח גרמה למרבית בנות ישראל לדמוע, בעוד מירן לעומת זאת חזקה יותר פנים מול פנים. מזל טוב חברים, לעוד שנים רבות של נישואין… הזג המתוקשר ממשיך לחגוג (רונן פדידה) (מערכת ONE) עשור של זוגיות פורחת (אינסטגרם) הם רק רוצים לחגוג (אינסטגרם) לחיי עוד עשור מוצלח כמו שהיה... (אינסטגרם)