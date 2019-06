מערכת היחסים בין רונאלדו לג'ורג'ינה מתחממת...

Family day de Nuevo de Futuro el domingo 9 de junio en el castillo de Viñuelas. Nosotros hemos querido colaborar con esta buena causa subastando una CAMISETA de CRISTIANO RONALDO firmada por él, entre muchos premios más!!! Participad! Todo a beneficio de los niños que acoge Nuevo Futuro en sus hogares. Ellos lo necesitan ????? @nuevo_futuro

