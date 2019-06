חסוס רואדה אמר I DO בחתונה הכי מקורית שיצא לנו לראות 03.06.19 זוכרים את חסוס רואדה, הבועט ששיחק לפני שנתיים בבית״ר ירושלים? אז השבוע הוא הצטרף לעונת החתונות העמוסה ונישא בחתונה מושקעת שהגיעה עד אלינו! צמד הירושלמים ששומרים על קשר הדוק עם הבלם, אייל אשוש ומשה אלמסי, הוזמנו לחתונה בספרד, וכשהגיעו התלהבו לראות שמקומות הישיבה עוצבו כמו אצטדיון כדורגל… שם טבעת עליה (מערכת ONE) החבר’ה הירושלמים זכו איך לא בעיצוב על טהרת טדי עם שמותיהם, לזה התווסף תנור ואוכל כשר למהדרין במשלוח מעיר אחרת בספרד… האמת??? הכי מקורי שהיה פה! מזל טוב! (מערכת ONE) הכי מקורי! (מערכת ONE) שאפו! (מערכת ONE) לא שכח את החברים הטובים... (מערכת ONE)

l l l l l l l l l l l l l

חזרה לגליצ'ים



הוסף תגובה