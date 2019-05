מה היה החלק של ערן ואבי זהבי בחגיגות ה-30 של ורד?!? 29.05.19 אחרי שדיווחנו לכם על חגיגות הענק של עידן ורד שהחליף קידומת ל-30, הגיע הזמן לספר לכם מה היה החלק של האחים ערן ואבי זהבי בחגיגה... אז הנה החלק שאתם צריכים לדעת: אבי וערן זהבי כזכור רכשו זיכיון של מאניה ג’ינס, אותו מותג שערן זהבי משמש כפרזנטור שלו... במסיבת יום ההולדת הם העמידו עמדה רצינית, שם חילקו כפכפים, בגדי ים וכובעים של המותג החדש אליו נכנסו שותפים… מזל טוב! (מערכת ONE) ערן ואבי לא נשארו אדישים למסיבת ה-30 של ורד ובנוסף לכל ההפתעות אפילו חילקו כדורים חינם לכל האורחים... שני זהבי, גיסתו של ערן, הייתה אחראית על העיצוב ובקיצור זהבי אימפריה!!! אירגנו אותם... (מערכת ONE) השקיעו (מערכת ONE) בטירוף! (מערכת ONE) רק בשמחות... (מערכת ONE)

