רגע לפני שהיא אומרת איי דו, אביב כספי חגגה במסיבת רווקות 26.05.19 אביב כספי אחות של והמאמנת האישית שעובדת במסירות במסירות בפארק הירקון מתחתנת וכן כמו שאתם מתארים לעצמכם, מדובר בחתונה סופר מפוארת… אז עם כל הכבוד לאח שלה עומרי כספי שלוקח בדרך כלל את כל הכותרות, הפעם היא כלת השמחה כל זה יקרה ב-4 ביולי ואנחנו מביאים לכם הצצה ממסיבת הרווקות שלה, שנראתה כמו מינימום חתונה! אביב יחד עם עוד כמה בנות ברות מזל הגיעו לזכריה והעבירו שם סופ”ש מהסרטים, אנחנו לא צריכים לספר לכם על החום והלחות שפקדו אותנו בימים האחרונים – בריכה, מוזיקה ואלכוהול… אחות שלנו מתחתנת! (מערכת ONE) לכל זה התלוותה מחברת אישית עם ברכות שהכינו לכבוד הכלה המיועדת שהולכת להתחתן עם אהובה, בן שהוא הבעלים של קרטינג פלייס בראשון לציון… לפני חצי שנה היא קיבלה הצעה בניו יורק ומשם הכל היסטוריה!!! בקרוב היא אומרת איי דו (מערכת ONE) מזל טוב! (מערכת ONE) ברות מזל! (מערכת ONE) היפה בלבן (מערכת ONE) השקיעו! (מערכת ONE) בטירוף! (מערכת ONE)

