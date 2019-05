שחקני בני יהודה חגגו בפריים, אברמוב שילם על הכל בשמחה! 26.05.19 שחקני בני יהודה חגגו אמש בטירוף, בלשון המעטה, את סיום העונה שנגמרה כזכור עם גביע ביד אחרי ניצחון בפנדלים על מכבי נתניה והם נכנסו בשיא החגיגות למסעדת הפריים והזמינו את כללל התפריט!!! ברק אברמוב הבוס הכתום נתן אור ירוק והם השתוללו אחרי שקטפו את הגביע ובצדק… על חשבון הבוס... (מערכת ONE) החשבון שיצא חמש ספרות הגיע ישר לברק אברמוב ששילם בשמחה, אנחנו מצאנו כמה שחקנים במטבח מרוב התרגשות מצטלמים עם הטבחים... היה שמח מאוד! הם רק רוצים לחגוג... (מערכת ONE) היה שמח מאוד! (מערכת ONE) אורח הכבוד... (מערכת ONE)

