דני אלבס ואשתו ג'ואנה סאנס חגגו יום נישואים!

+1 año que paso llena de cariño... +1 año que paso comiéndote a besos...+1 año invadida por tus locuras...+1 año que paso con mi compañero de baile...+1 año que paso con el mejor apoyo...+1 año que paso con ilusión... +1 año que paso con mi confidente... +1 año que paso con mi mejor amigo... +1 año que paso con mi amante... +1 año que paso con mi marido... +1 año que somos 1... #1+1=1 ?? Feliz de tener un año más a mi lado a la mejor persona que ha aparecido en mi vida... Feliz de llorar juntos las distancias y reír juntos las maravillosas experiencias que vamos viviendo... Plenamente feliz y agradecida de tenerte en mi vida ?? Sigamos sumando aniversarios que tengo muchas cosas para mostrarte ?? #love #reallove #felizaniversario #teamo

