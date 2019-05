הכוכב פגש את מקבילו בעולם הפורמולה, לואיס המילטון... 24.05.19 רגע לפני התחרות של לואיס המילטון ב’מונאקו גראנד פריקס’, הוא זכה לביקור מפתיע מלא אחר מכריסטיאנו רונאלדו, שחגג במהלך השבוע את האליפות בה זכה עם יובנטוס… האיש שזכה חמש פעמים בכדור הזהב הגיע לצפות במכונית של המילטון רגע לפני המרוץ של האיש שזכה חמש פעמים בתואר אלוף העולם, כשהשניים כמובן הצטלמו והתחבקו… כריסטיאנו רונאלדו עם לואיס המילטון (טוויטר) מי שעוד הגיע לשם יחד עם הכוכב הפורטוגלי הוא הבן שלו, כריסטיאנו ג’וניור, שאפילו זכה להיכנס לרכב. ככה זה כשאתה הבן של רונאלדו, שיתרכז בקרוב מאוד בפגרת הנבחרות עם אלופת אירופה… מפגש ענקים (טוויטר) גם כריסטיאנו ג'וניור הגיע (טוויטר) על מה אתם מדברים שם? (טוויטר) היעד הבא - לקחת את נבחרת פורטוגל לניצחון (אינסטגרם) ?????????? x ??????????



When the 5-time F1 champ met the 5-time Ballon d'Or winner!@LewisHamilton, @Cristiano (and Ronaldo Jr) spent some time together in Mercedes' garage today#SkyF1 #MonacoGP pic.twitter.com/4AcghYYDVr — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) May 23, 2019

