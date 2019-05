הבן של כוכב חדרה דויד מתיאוס נפגש עם כוכבי אתלטיקו 23.05.19 מאז שאתלטיקו מדריד הגיעה לישראל כל אחד מנסה לגנוב קצת אבק כוכבים, לתפוס רגע עם שחקני העל שהגיעו אלינו… ומי שזכה להגיע הכי קרוב הוא בכלל הבלם של הפועל חדרה… אז כן, דויד מתיאוס שנתן עונה נהדרת ושיחק בעברו בריאל מדריד, שוחח עם החבר הטוב אלברו מוראטה והגיע להילטון ביחד עם בנו כדי לטעום קצת מההצלחה הספרדית… לגעת באושר... (מערכת ONE) אז כן, מיגל מתיאוס הבן של דוד זכה לגעת באושר עם הכוכבים הגדולים בעולם – גריזמן, מוראטה, דייגו קוסטה… לנו נותר רק לקנא. אבק כוכבים... (מערכת ONE) נותר רק לקנא... (מערכת ONE)

