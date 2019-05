יום לאחר הצמד נגד אתלטיקו, מאור בוזגלו הפציץ עם קעקוע יוצא דופן 22.05.19 מאור בוזגלו הוכיח אתמול שוב מה יש לו ברגליים, כשכבש צמד גדול לרשת של אתלטיקו מדריד. אז נכון, זה היה בסך הכל משחק ידידות, אבל לכבוש מול הקבוצה הקשוחה של דייגו סימאונה, זאת תמיד משימה קשה. בוזגלו, שעדיין לא יודע היכן ישחק בעונה הבאה, רמז בצחוק שאולי יעבור לאתלטיקו מדריד, ובקצת יותר רצינות, הסביר שהוא שחקן חופשי ושיש לו ביקוש בשוק. בינתיים, הכוכב שאוהב להתקעקע, מצא זמן לתוספת חדשה על הגוף. הקעקוע של מאור בוזגלו (מערכת ONE) אולי בצל הביקורות ואולי סתם כי בא לו, בוזגלו הגיע לסטודיו הקעקועים המוביל בתל אביב, JOHN BOY TATTOO, והתקעקע אצל האומן דני גינצבורג. בוזגלו בחר לרשום על הצוואר שלו Don't Judge Me. אל תשפטו אותו. בוזגלו מתקעקע (מערכת ONE)

