עכשיו זה רשמי: תהיה עונה רביעית ל'הבוזגלוס' ב-YES!

לאבא הכי יקר לי בעולם!!! רוצה לאחל לך אושר, שמחה, זוגיות מדהימה ( אתה נשוי טרי וצריך לשמר את זה ) עם אמא, מעל הכל רוצה לאחל לך בריאות איתנה! אתה מודל לחיקו בשבילי, כולנו יודעים שאין גבול לאהבה והנתינה שלך, ואם אצליח להיות אבא כמו שאתה ב 50% לילדים שלי, אז אני אדע שאני את שלי עשיתי... מאחל לך אריכות ימים ואת כל הטוב שבעולם, ושרק תחייך ותישאר תמיד כמו שאתה כי אין עליך בכל היקום וחזרה... אוהב אותך ללא תנאי... המון מזל טוב! ?????????????????????? #אבא_גנוב #אבא_שלי_הוא_הכי_בעולם #אהבתחיי??

