אחרי ההפסד בגביע, שחקני נתניה לפחוחת זכו לשעון יוקרתי 20.05.19 אחרי ההפסד בגמר הגביע לבני יהודה, הבעלים של אסטרל שעונים בנתניה, שהוא גם אוהד מושבע של היהלומים, החליט להזמין באופן ספונטני את השחקנים... בחנות השעונים חיכתה להם שמפניה להרמת כוסית כאות תודה על עונה מדהימה ופרס הניחומים הגדול היה שעון יוקרתי לכל שחקן ושחקן… שמישהו יוציא מחשבון לסכום הזה… פרס ניחומים... (מערכת ONE) גם משהו... (מערכת ONE) ינסו בעונה הבאה... (מערכת ONE)

l l l l l l l l l l l l l

חזרה לגליצ'ים



הוסף תגובה