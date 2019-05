כוכב מכבי תל אביב מיכה ממשיך ליהנות מהתהילה... 19.05.19 האלוף הטרי, דור מיכה, הגיע עם בת זוגו, נואל, בצהרי שישי האחרון לחוף הבננה ביץ' בתל אביב, לאירוע החוף של Aperol Spritz: TLV BEATS. עכשיו שהוא אלוף פלוס שחקן העונה פלוס שחקן נבחרת הוא מנצל את מעמדו הטרי... אז כיאה למעמדו החדש, מיכה נצפה באזור ה- VIP לשם הוזמן ולא נראה מלכלכך את רגליו בחול, בשעה שצפה באלפי המבלים מפזזים על החוף עד השקיעה לצלילי מיטב הדיג'ייז של ישראל. הם רק רוצים לחגוג... (מערכת ONE) נואל ומיכה נראו משוחררים ונינוחים כשהתמנגלו עם אנשי העסקים והסלבס שהגיעו למקום ופיזרו חיוכים לכל מי שרק ביקש... היינו שם בין צ’ייסר לצ’ייסר כדי לתעד… התמנגל עם כל המי ומי... (מערכת ONE) אחר כך הוא גם פיזז... (מערכת ONE)

l l l l l l l l l l l l l

חזרה לגליצ'ים



הוסף תגובה