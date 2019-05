ג'ורג'ינה של רונאלדו בפעם הראשונה שלה בטלוויזיה!

Ya es oficial! Por fin os puedo contar sobre este proyecto!!! Tenía tantas ganas... ?? Se trata del anuncio de televisión del perfume de Twinset. Lo pasé muy bien en la grabación. Fue muy divertido. Gracias a todos los profesionales que lo hicieron posible ????Ese día perfumé el ambiente y a todo el mundo en el rodaje! ???????? @twinsetofficial @unomodels @ramonjordan @ivana_rh ?? @vickymarcosg

