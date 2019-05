ויקי, אשתו של כדורגלן העבר אמיר שלח, הגיעה למרפאת מוסקונה כדי להגדיל את החזה - 330 סי סי ליתר דיוק!! 17.05.19 הכיני גופך לקיץ! ויקי מקריאניס, אשתו של כדורגלן העבר אמיר שלח, הגיעה למרפאות מוסקונה על מנת לעבור אצל ד”ר מוסקונה ניתוח הגדלת חזה לקראת קיץ חם ולוהט!! הכוכבת של שלח, שכבר מזמן הפך מכדורגלן למעצב מבוקש, החליטה להכין גופה לקיץ והתחדשה בחזה חדש – 330 סי סי ליתר דיוק… המדור הצליח לשלוף תמונה אחת ישר אחרי הניתוח, אבל התמונה הסופית עם התוצאה בבגדי ים תגיע לגולשינו הנאמנים! הכינה גופה לקיץ... (מערכת ONE) כן כן חברים וחברות, אתם יודעים, מה שלא עושה הטבע עושה מוסקונה פרק 555... כי אם תחטטו בארכיון שלנו תמצאו לא מעט נשים שעברו על שולחן הניתוחים על הדוקטור… לפני המראה החדש... (אינסטגרם) הזוג הנוצץ... (צלם: אסף לב) מוכנה לקיץ! (אינסטגרם) View this post on Instagram time out... A post shared by VIKI MAKRIANIS (@vikimakrianis) on Mar 18, 2019 at 9:31am PDT

