שחקני בית"ר - קלטינס וכחילה, הגיעו לכפר האירוויזיון והציגו יכולת מרשימה על הבמה. וגם: ההכנות לל"ג בעומר! 17.05.19 עולם הכדורגל שלנו נכנס בימים האחרונים לישורת האחרונה והסופית, רגע לפני שהפגרה תגיע ואיתה ההכנות השונות לעונה הבאה, יש משהו אחר שמעסיק את המדינה בשבוע האחרון וזה כמובן האירווזיון שאנו מארחים כאן בתל אביב… כמו שאתם בוודאי יודעים, הכל קשור לכדורגל שלנו. אז בין כל אלפי המטיילים שבילו בכפר האירוויזיון אשר בצ’ארלס קלור שבת”א, חגגו גם שניים משחקני בית”ר ירושלים – דוד קלטינס וטל כחילה!! שחקני בית"ר בכפר האירוויזיון השניים, שסיימו לאחרונה רשמית את העונה עם הקבוצה מהבירה, כיכבו בסטורי בזמן ההופעות, הציגו יכולת מרשימה בריקוד על הבמה ואפילו התחילו לאסוף קרשים לל”ג בעומר!! מה דעתכם? (אינסטגרם) הפגרה נכנסה... (אינסטגרם) רוקד, לא רק על המגרש... (אינסטגרם) View this post on Instagram ?????? A post shared by Tal Kahila 6 (@talkahila6) on Feb 26, 2018 at 3:49am PST

l l l l l l l l l l l l l

חזרה לגליצ'ים



הוסף תגובה