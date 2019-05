חלוץ ריאל מדריד התראיין בצרפת והתרגש מאוד כשהציגו בפניו תמונות של שני ילדיו הקטנים... 17.05.19 בשנים האחרונות קארים בנזמה הפך לשחקן מושמץ ולא בהכרח בגלל יכולתיו על כר הדשא, אלא בשל הפרשיות בהן היה מעורב. עקב מספר התנהגויות חריגות ואורח חיים ראוותני, הפך הצרפתי לסוג של נגע במולדתו. אולם נדמה כי משהו השתנה לאחרונה, ובמיוחד לאחר הראיון המרגש שהעניק לרשת טלוויזיה צרפתית. קארים נשאל בנוגע לשני בניו, מליה בן ה-5 ואיברהים כמעט בן שנתיים. “הילדים שלי הם הכול, הם המקום המאושר שלי”, אמר השחקן כשהוא על סף דמעות… אין בעולם אהבה כמו אהבה של אבא... (טוויטר) לאחר מכן, הוצג לכדורגלן ריאל מדריד תמונה של בנו הקטן לצד תמונה שלו עצמו כשהיה בגילו, דבר אשר גרם לרגש רב עבור קארים שדמע מעט וזכה לשלל מחיאות כפיים מהיושבים בקהל! בחור רגיש... (אינסטגרם) זכה למחיאות כפיים... (אינסטגרם) ?? @Benzema se emociona cuando habla de sus hijos en el programa Quotidien (@Qofficiel) de la ?? francesa.

?? #NuevoBenzema pic.twitter.com/cnIvyB7pOJ — Best of You (@bestofyou) May 16, 2019 View this post on Instagram Ma Cefor ?????? A post shared by Karim Benzema (@karimbenzema) on Jan 23, 2019 at 10:19am PST

