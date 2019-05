שחקני בית"ר ירושלים הגיעו להשקת החנות החדשה של אופנת SEGAL בקרית גת! קיבלו הנחת VIP? לסיפור המלא...



סגור מנשה זלקה, קפטן הפועל חדרה ומי שהדליק משואה ביום העצמאות, נרשם לתואר ראשון בקריה האקדמית אונו! לסיפור המלא...



סגור שחר פינקלשטיין, שקעקע על רגלו את דמותו של דני עמוס, חושף את הסיבה שהביאה אותו לכך, וגם: האם הוא מתחרט? לסיפור המלא...



סגור קבלו את אחות של... שקוטפת קמפיינים ומתחילה לככב לא פחות מאחותה הגדולה והמצליחה! לסיפור המלא...



סגור רגע לפני שגריזמן יעזוב את עיר הבירה, קבלו הצצה לחייו של הצרפתי בעיר: המשפחה, התחביבים ואפילו השכן המפתיע... לסיפור המלא...



סגור צפו בשחקני בני יהודה צובעים את העיר לאחר הזכייה בגביע המדינה, עם ריקודים ושירים ואפילו צ'יבוטה עשה אייל גולן!! לסיפור המלא...



סגור חיים סילבס, שפוטר מקריית שמונה וחתם כמאמן הפועל חיפה, ניצל את הפגרה כדי לצאת ליום כיף בקייקי כפר בלום!! לסיפור המלא...



סגור שמעון גרשון שכיכב בהפועל ת"א ובית"ר מוציא ספר שלישי!!! לסיפור המלא...



סגור נכנס מהדלת האחורית: ורד הפרזנטור של BALR בישראל לסיפור המלא...



סגור









ליאור רפאלוב ואשתו גל חגגו לבתם הקטנה, מיה, יום הולדת 4 בבלגיה בחגיגה שלא הייתה מביישת משפחת מלוכה... 16.05.19 הליגיונר שלנו ליאור רפאלוב, כמו שאתם יודעים, מכה גלים מעבר לים ועושה חיל בקבוצה הבלגית שלו אנטוורפן, בעוד אשתו המהממת גל נבחרה בעבר לאשת הכדורגלן היפה ביותר בבלגיה וכאן אף כינו אותה לא פעם ‘אנג’לינה ג’ולי הישראלית’. עכשיו הזוג גם חוגג כמו משפחה מלכותית… בתם הקטנה של הזוג הנוצץ, מיה, חגגה יום הולדת 4 וקיבלה מסיבה שלא הייתה מביישת גם את מיני ניקול ראידמן… העוגה כאילו נשלפה מחתונת פאר וגם הסבתא הגיעה במיוחד מישראל כדי לחגוג עם הנכדה! משפחת המלוכה! (מערכת ONE) גם אנה ואלזה הגיעו בכבודן ובעצמן לחגיגה הגדולה ואנחנו נזכיר שמיה הקטנה בת 4, אבל ההורים שלה חושבים בגדול! המדור מאחל לרפאלובים לפחות עוד כמה ילדים עם גנים כאלה משובחים… קבלו כמה תמונות קטנות ממסיבה ענקית!!! הזוג הנוצץ של בלגיה! (מערכת ONE) התפאורה.... (מערכת ONE) חוגגת בגדול! (מערכת ONE) העוגה המלכותית... (מערכת ONE)

l l l l l l l l l l l l l

חזרה לגליצ'ים



הוסף תגובה