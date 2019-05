קבלו את אחות של... שקוטפת קמפיינים ומתחילה לככב לא פחות מאחותה הגדולה והמצליחה! 16.05.19 הולכת בדרכה של אחותה. הכירו את יובל אלמליח, הכפילה הצעירה של שיר, שגם היא שרה שיר שמח… המהממת הצעירה מכה שוב וכבר אחראית על קמפיין ביחד עם אחותה!!! קבלו אותה – יובל הפכה כבר לכוכבת בפני עצמה, עם תמונות חשופות ברשתות החברתיות, קמפיינים אינסטגרמים פה ושם, ו’באדי’ שלא היה מבייש אפילו דוגמנית צמרת! הולכת בדרכה של אחותה! (אינסטגרם) אז עם כל הכבוד לשיר אלמליח שמככבת פה ושם במשרד התיירות ופנדורה, תעשו מקום לאחותה יובל אלמליח, ואל תשכחו איפה שמעתם את השם הזה לראשונה… מתחילה לככב... (אינסטגרם) מהפנטת! (אינסטגרם) מככבת ברשתות החברתיות... (אינסטגרם) למדה מאחותה הגדולה! (אינסטגרם) View this post on Instagram My Life? A post shared by YUVAL ELMALIACH???? (@yuvalelmaliach1) on Jul 31, 2016 at 1:55am PDT

