רגע לפני שגריזמן יעזוב את עיר הבירה, קבלו הצצה לחייו של הצרפתי בעיר: המשפחה, התחביבים ואפילו השכן המפתיע...

Pour ce papa qui rend tout facile. Pour celui qui rate les anniversaires, les rois mages, la fête des pères comme aujourd'hui et certaines de mes nuits blanches mais qui malgré tout n'est jamais absent en moi. J'espère que tu m'apprendras tes valeurs qui sont de ne jamais baisser les bras et de marcher la tête haute. Je t'aime de toute mon cœur papa. — A ese papa que hace que todo sea fácil, que llegar a la gloria parezca cosa de dos días. Que se pierde cumpleaños, los reyes magos, el día del padre como hoy y alguna de mis noches en vela. Pero que a pesar de todo nunca está ausente en mi, recuperando siempre cada momento de vida. Ojalá papa me enseñes tus valores, a no bajar nunca los brazos y a caminar siempre con la cabeza alta. Te amo con toda mi alma papá.

