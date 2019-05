עדיין לא נרגענו ממסיבת amosi beach והנה החלק השני! 12.05.19 המדור עדיין לא נרגע מהפקת יום העצמאות שארגנה אירית רחמים בת זוגו של עמוס לוזון, אליה היא הזמינה את כל המי ומי וקראה למסיבה amosi beach, על שמו של עמוס לוזון, וערכה הפקה כאילו מדובר בחתונתה השנייה! אז אם לא הוזמנתם לשף פרטי משה אביב, לקבל מסאז’ים ולשים חולצות מיוחדות בקוד לבוש לבן כמובן, כבר הראינו לכם את הנגלה הראשונה מהמסיבה הכי מדוברת של השנה, אבל אף אחד לא נרגע והתמונות ממשיכות לזרום אלינו… מסיבת השנה! (מערכת ONE) אז קבלו את חלק מספר 2 – יום העצמאות בארסוף… שם לא היו קבבים, אלא סושי וקינוחים מיוחדים! עדיין לא נרגענו... (מערכת ONE) גם פנינה הגיעה... איפה סרג'י?!? (מערכת ONE) לא מודאג מקרבות התחתית... (מערכת ONE) הכל בשבילו! (מערכת ONE) וואו (מערכת ONE) נותרנו בלי מילים... (מערכת ONE) מחכים להזמנה בשנה הבאה... (מערכת ONE)

