הכירו את אשתו של לוקאס מורה שלא נרגעת מהשלושער...

Aqui estou, deitada e sem sono. Comecei a ver nossas fotos antigas, mas essa foto tocou o meu coração, ela foi bem no começo do nosso namoro, foi em um dos dias mais especiais, o seu batismo. Essa foto tocou em meu coração, pq eu sei que se Deus não tivesse te tocado da maneira que tocou e vem tocando em sua vida, se não fosse a transformação que Ele fez, se não fosse a sua atitude de se entregar e renascer pra Ele, talvez nem estaríamos juntos. É incrível o trabalhar de Deus, Graças a Ele, desde o começo do nosso namoro vivemos tantas coisas maravilhosas, e estamos mais forte a cada dia. Graças a Ele estamos construindo nossa família tão linda. Graças a sua transformação passei a amar ainda mais a Deus. Só posso agradecer a Deus por ser tão maravilhoso, por cuidar tão bem de nós, e por desde o começo lá em 2011 quando te conheci Ele ter feito tudo certinho, preparando e cuidando de todos os detalhes, no tempo dEle! ?? E obrigada meu amor por me fazer tão feliz, por fazer eu dormir e acordar agradecendo a Deus por ter você em minha vida. Que Deus seja sempre o centro do nosso relacionamento!!! Eu te amo muito ?? “Quando vem de Deus é leve, é simples, é natural não é forçado. Traz paz, faz a gente ficar bem, nosso coração fica tranquilo. Não agita, acalma. Não bagunça, arruma. Não brinca, ama e cuida.”

