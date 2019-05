צמד הספרים של הנבחרת - שניר ומאיר - משתלטים על הספורט 07.05.19 מסיבה בחיפה? צמד הספרים של נבחרת ישראל משתלטים על עולם הספורט - והפעם גיא חיימוב שוער מכבי חיפה שהגיע להסתפר אצלם היישר מהצפון הרחוק... יום שישי, גיא חיימוב מגיע מחיפה עם היורש שלו לשנות את הלוק ולא מתעצל לחפש חניה בתל אביב הפקוקה, כדי להגיע בשיא למשחק מול האקסית הפועל באר שבע ושניר ומאיר פתחו במיוחד בשבילו את המספרה בשישי לפני כניסת שבת! חתיך! (מערכת ONE) הספרים?? שניר ומאיר בדיזנגוף כמובן שכבר כבשו את כלללל ספורטאי ליגת העל כולל האלופה מכבי ת”א שעברה לבלונד בגללם ודור פרץ שהגיע אמש להסתפר גם הוא… סוד הקסם?!? לספר מצוין! ספרים מצוינים... (מערכת ONE) זה הסוד... (מערכת ONE) הגיע בשיא למפגש מול האקסית! (מערכת ONE)

