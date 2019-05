אחרי שלל הטקסים, תראו את המחווה שעשה אור זהבי לאגדה... 06.05.19 אחרי שכל תקשורת הספורט עסקה ביומיים האחרונים בטקס הפרישה של יוסי בניון והמחווה של משה חוגג ובית”ר ירושלים, הגיע הזמן להכיר עוד מחווה שנעשתה לאגדה... אז, משחק הפרידה מיוסי בניון ריכז את כל העיניים אל המסך ומי שהחליט להיפרד מהסופרסטאר בדרך מיוחדת היה הבלם הבית״רי אור זהבי, שהגיע למעצב השיער הירושלמי שלו, אור מלכה, ויצא משם עם הדבר הבר שצא את כל המצלמות! פייר, התרגשנו! (מערכת ONE) פייר, התרגשנו! מעריץ גדול... (מערכת ONE) הכי מרשים שראינו! (מערכת ONE)

