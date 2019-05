הכירו את המקעקע של כל ספורטאי האל בארצנו הקטנטונת! 06.05.19 אליל הקעקועים, אביהו בן גידה, עובד בשקט... הוא אחראי על לא מעט קעקועים איכותיים על גופם של ספורטאי על בארצנו הקטנטונת, ביניהם אלירן עטר, ברק יצחקי וגם דור מיכה… ביום שישי האחרון הוא השיק יחד עם כל המי ומי את הסטודיו החדש שלו GIDA TATTOO GALLERY ביחד עם אשתו אדית, שמקעקעת גם היא. נסו להשיג תור לשנה הקרובה כי הכל כבר משוריין וסגור! עם מלך הקעקועים... (מערכת ONE) עם ביקוש כזה, התבקש לפתוח סטודיו ענק, שאם הייתם רואים אותו מקרוב, לא הייתם מאמינים שקיים דבר כזה, אפילו בחו”ל… בין המקועקעים שלו לא רק ספורטאים אלא גם סלבס, כמו אסף גרניט ומיקי בוגנים… הגיע הזמן להכיר את אליל הקעקועים אביהו בן גידה. תנו לו כבוד! כל קעקוע בצבע! (מערכת ONE) ותכירו גם את אור חגי שנמצא איתו מהיום הראשון! (מערכת ONE) ונחשב למקעקע מוכשר ביותר! (מערכת ONE) עוד סלב שמגיע להתקעקע... (מערכת ONE) מדהים! (אינסטגרם) אין דברים כאלה! (אינסטגרם) וזה השיא! (אינסטגרם)

