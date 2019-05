קבלו אותה - שקמה שכטר, אחות של איתי ממכבי ת"א, תעמוד בקרוב מתחת לחופה ולנו יש הצצה מיוחדת למסיבת הרווקות... 05.05.19 אחות של… קבלו אותה - שקמה שכטר!!! אחות של איתי שכטר ממכבי תל אביב תעמוד בקרוב מתחת לחופה, והחתן?? אוהד שרוף של הצהובים, כל הצדדים מרוויחים! בגיל 35, שקמה שכטר מצאה אהבה ובעלה לעתיד אוהד שרוףףףף של מכבי ת”א... ככה היא מצאה את עצמה מבלי לשים לב בתא הכבוד שבוע אחרי שבוע… חוגגת עם גיסתה (מערכת ONE) ומי המאושר?? אלירן, בעל עסק לצילום אירועים. הכל התחיל דרך ה”אוקיי קיופיד”, אפליקציית ההיכרויות, ומהדייט הראשון בפאב ביפו לפני שנה וחצי זה נגמר בטבעת. החודש הם יעמדו תחת חופה וקידושין ולנו יש הצצה מיוחדת למסיבת הרווקות שלה. בין המוזמנות, גיסתה כמובן, ליז שכטר! מתרגשת ברמות של כלה! (מערכת ONE) הצצה מיוחדת לחגיגות... (מערכת ONE) נפרדת מהרווקות! (מערכת ONE) מצאה אהבה... (מערכת ONE) המאושר שלה... (מערכת ONE) שם טבעת עליה... גם בעוגה! (מערכת ONE) אוהד שרוף של מכבי כבר אמרנו?? (מערכת ONE)

l l l l l l l l l l l l l

חזרה לגליצ'ים



הוסף תגובה