ערן זהבי ארז את משפחתו ויצא לעיר הגדולה ביותר בסין, שנגחאי, כדי לעשות חיים בדיסנילנד!! 05.05.19 זהבי והעיר הגדולה (מאוד). כידוע לכם, משפחת זהבי לא מפספסת אף רגע לחגוג וליהנות, וכשיש יום חופש, זה בדיוק הזמן לצאת לבילוי משפחתי מעורר קנאה… השגריר שלנו שעושה חיל וקורע רשתות בסין, ערן זהבי, יצא מגוואנגז’ו לעבר שנגחאי, העיר הגדולה ביותר בסין ובעלת האוכלוסייה הגדולה בעולם, על מנת לבלות עם משפחתו בדיסנילנד המדהים והמרשים! משפחת הזהב ממשיכה לכייף... (אינסטגרם) ערן, אשתו שי, בנם הבכור רוי ושתי התאומות המתוקות, יצאו לעשות חיים בפארק השעשועים המדהים של שנגחאי, ודאגו לשתף את עוקביהם בתמונות שעושות חשק לצאת לטיול משפחתי… גם אנחנו רוצים גלידה! (אינסטגרם) מכניסים צבע לשנגחאי... (אינסטגרם) זמן איכות משפחתי! (אינסטגרם) חיוך של אושר! (אינסטגרם) הילדים של הקפטן עם קפטן אמריקה!! (אינסטגרם) View this post on Instagram ?????? A post shared by ? Shay Zahavi ? (@shayzahavi) on May 4, 2019 at 1:08am PDT

