הליגיונר שלנו תומר חמד ואשתו שונית, מצפים לבת בפעם השלישית!!! 05.05.19 תומר חמד כולה רצה לחגוג ליום הולדת בתחילת השבוע, אך קיבל את בשורת חייו... כן כן, הוא הולך להיות אבא בפעם השלישית וזו חתיכת מתנה גדולה חברים!! שגרירנו באנגליה, שמשחק בקבוצת קווינס פארק ריינג’רס, חגג יום הולדת 32 והמתנה הגדולה הגיעה מאשתו המקסימה, שונית, שהפתיעה אותו בגדול והמתנה האמיתית היא שהוא יהפוך בקרוב לאבא בפעם השלישית, ובבטן יש עוד נסיכה שתהיה אחות קטנה לאמי ומיה הבכורה… עוד אחת בדרך!! (אינסטגרם) חמד הולך להיות אבא לשלוש בנות שכולן מתחת לגיל 4, הספק יפה בזמן שהוא מעבר לים... הבנות שלו מדברות אנגלית רהוטה ועם מבטא שהיה מבייש אפילו כמה בריטים... בזמן שהוא בועט לו מעבר לים הנה מגיעה ההפתעה החדשה של שונית! משהו מתבשל פה... (אינסטגרם) בשנים בהן הוא קרע רשתות, גם שונית הספיקה לא מעט – תואר שני ומצטיינת דיקן, ובקיצור מדובר כנראה במשפחת המלוכה המושלמת, מברוק וברוכים השבים ללילות ללא שינה... ילדים זה שמחה!! מתגעגעים ללילות ללא שינה?? (אינסטגרם) גם היא חגגה לא מזמן... (אינסטגרם) המעודדות שלו מהיציע! (אינסטגרם) משפחת המלוכה... (אינסטגרם) View this post on Instagram שנה טובה מלאה בבריאות אושר נחת ואהבה ???? חג שמח לכולם! ???? #missyou #myloves #shanatova A post shared by Tomer Hemed (@tomerhemed) on Sep 9, 2018 at 7:32am PDT

