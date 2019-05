הצמודה של קלטינס ממשיכה לככב, והפעם בקולקציית פיג'מות של משפחת סימפסון.... 03.05.19 אחרי שדיווחנו לכם שהצמודה של דויד קלטינס מבית”ר ירושלים, שרון אייזנברג, נכנסה חזק כאחת הפרזנטוריות של חברת “פיקס”, היא משחררת גם קולקציית פיג’מות, אז הנה לכם הצצה נוספת לכוכבת שבדרך... שרון אייזנברג המהממת היא כבר לא רק קצינה בצה”ל כי היא כבר משוחררת טרייה. מאז השתחררה היא קוטפת קמפיינים כמו חול…בדרך אגב מצפה לה עוד קמפיין סודי, עליו התבקשנו לא לדווח, אבל אנחנו יכולים רק להגיד לכם להתכונן… קחי אותי שרון! (אינסטגרם) הקמפיין הקודם היה עבור “רולדין” - בית המאפים והקפה, אבל מהר מאוד זיהו את הכישרון שלה והחליטו להכניס אותה לבגד ים ולקולקציית הסימפסונים לצד בר זומר האגדית. אז בלי הרבה פטפטת – קבלו את שרון הסימפסונית! עושה חשק לפיג'מה... (אינסטגרם) בחברה טובה... (אינסטגרם) הכדורגלן שלה... (אינסטגרם) View this post on Instagram It’s a new world. #CJ_WORLD @castrofashion ?? @or_bitonn ????‍?? @dudukadosh1 A post shared by Sharon Eisenberg (@sharon31e) on Mar 5, 2019 at 12:53am PST ממשיכה לככב! (אינסטגרם)

