שוער אברטון, ג'ורדן פיקפורד, נתפס בעת שהחנה את רכבו בחניית נכים - ועורר זעם רב באנגליה!! 03.05.19 מסתבך? השוער האנגלי בן ה-25 של אברטון, ג’ורדן פיקפורד, נצפה השבוע כשהוא מחנה את רכבו (היקר מאוד), בחניית נכים ועקב כך עורר זעם רב בתקשורת האנגלית... השוער, שמרוויח 60 אלף ליש”ט לשבוע מקבוצתו אברטון, החנה את הלמבורגיני שלו, שהשווי שלה באנגליה נע בסביבות ה-160 אלף ליש”ט, בחניית נכים בעת שעשה קניות במרכז העיר מנצ’סטר… עורר סערה... (טוויטר) לפי ההשערות, פיקפורד עלול לספוג קנס לא גבוה במיוחד, אך באופן טבעי התקשורת האנגלית סוערת בעקבות המקרה. השוער הצטרף לעוד כמה שחקנים בממלכה אשר התעלמו מהחוק והחנו את רכבם בחניות אסורות. בעבר היה זה פול פוגבה ולפני כחודש רוברטו פירמינו החנה גם כן את הלמבורגיני שלו בחניית נכים בעיר ליברפול… יצא לשופינג, הרכב בחניית נכים... (טוויטר) עורר סערה ציבורית... (רויטרס) View this post on Instagram Happy birthday to my ???? A post shared by Jordan Pickford (@jpickford1) on Mar 29, 2019 at 7:34am PDT

