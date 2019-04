הכירו את הדוגמנית החדשה של ספידו, בתה של מלכת היופי לשעבר... לסיפור המלא...



קונטה ממשיך להתאקלם בישראל ונהנה מכל רגע בירושלים 30.04.19 אחרי שעשה חג אצל עידן ורד, הבית”ריסט ממשיך להתאקלם בארץ הקודש, אז המדור החליט להצטרף אליו ליום כיף, ככה זה כשאתה מיוחס... אם תהיתם איך זה נראה בשביל זה אנחנו כאן! המגן הבית”רי ממשיך לקבל כבוד בירושלים, גם את ערב החג דאג כאמור להעביר בסטייל אצל עידן ורד שלימד אותו מה זה אפיקומן ואתמול הוא המשיך לטיול ארוך במרכז העיר, שלא היה מבייש קילומטרז׳ בתום 90 דקות על המגרש. יום בחייו... (מערכת ONE) זה התחיל בסלון החתנים מרקיזיו (לא הוא לא מתכנן הפתעה...), המשיך בשתיית צ׳ייסרים של מיצי בריאות בתותי פרוטי והמשיך לארוחת צהריים בקפה קדוש שפתחו לו שולחן עם הנחה ענקית. מזל שבניון לא ראה את השולחן… ומה עם אישה לחלוק את כל הטוב הזה?!? בינתיים הוא מעדיף לישון באלכסון! ככה זה נראה... (מערכת ONE) ומה עם כלה?!? (מערכת ONE) בינתיים הוא יושן באלכסון (מערכת ONE) רק שבניון לא יראה (מערכת ONE) סלב בירושלים! (מערכת ONE)

