שרה סלאמו של איסקו נהנית מחופשה אחרונה לפני ההריון... לסיפור המלא...



סגור דורון ג'מצ'י והאישה ביום מפנק בחמת גדר... לסיפור המלא...



סגור קבוצה מסקוטלנד פרסמה את המדים לעונה הבאה, והם פחות התמקדו בבד... לסיפור המלא...



סגור ג'ורג'ינה בילתה שוב עם הילדים של רונאלדו בגן חיות... לסיפור המלא...



סגור שאקירה של פיקה ואנטונלה של מסי הפריכו את השמועות לסיפור המלא...



סגור ג'ני בושאר במסר למעריצים שלה: "עובדת על החזרה שלי" לסיפור המלא...



סגור הכירו את הפרזנטורים של פילה, נטלי דדון וזוכה האח הגדול אסף גורן לסיפור המלא...



סגור שחקני מכבי ת"א והנשים סגרו את חג הפסח בסגנון תרבחו ותסעדו לסיפור המלא...



סגור









עידן ורד וטל בן חיים הצטרפו למהפכת הכושר של יקיר שינה! 29.04.19 יקיר שינה , הבועט שעבר גם הוא מהפך רציני מהמגרש לעולם הכושר, 8 סניפים משני חיים לאנשים והכל על טהרת התזונה והספורט ממשיך לגרור אליו ספורטאים מפה ומשם, עם השותף אלעד גבאי ועם אשתו שגם היא חלק פעיל בעסק הזה - הפעם באגף התזונתי!!! טל בן חיים שגרירינו בפראג ועידן ווד הבית”ריסט, שלא מזמן נכנס שותף בעסקי הפספורטים עם אלירן עטר, כבר בדרך למהפכה חדשה - הרבלייף! מי אמר רונאלדו ולא קיבל??? עידן ורד ואלעד גבאי (מערכת ONE) השניים הצטרפו לתפריטי התזונה של יקיר שינה ואלעד גבאי שלאט לאט כובשים את המדינה, טל בן חיים ארז לו חבילות לפראג ועידן ורד החליט שבמקביל לאימונים עם נתי אבידן, אלירן עטר ועומר אדם, הוא מגיע לשיא חדש. נמתין לתוצאות… חולש על הכל... (מערכת ONE) גם בפראג! (מערכת ONE) התזונאית החדשה! (מערכת ONE)

l l l l l l l l l l l l l

חזרה לגליצ'ים



הוסף תגובה