קבוצה מסקוטלנד פרסמה את המדים לעונה הבאה, והם פחות התמקדו בבד... 29.04.19 דבר כזה לא רואים כל יום. קבוצת הכדורגל השנויה במחלוקת מסקוטלנד, אייר יונייטד, שמשחקת בליגה השנייה, פרסמה את המדים שלה והרעידה את כל הממלכה… הקבוצה חשפה את המדים לעונה הבאה והם פחות התמקדו בבד, אלא בחשיפה גבוהה… אז מה הם עשו בעצם?!? ציירו על דוגמניות עירום את המדים לעונה הבאה… הרעידו את הממלכה (טוויטר) בזכות האקט הזה, הקבוצה הסקוטית הצליחה כאמור להרעיד את הממלכה וליצור הרבה עניין סביב המועדון! פרובוקטיבי... (טוויטר) Ayr United topless model shows off new kit wearing just body paint in daring shoot https://t.co/VzcVh9uWcR — The Sun Football ? (@TheSunFootball) April 27, 2019

