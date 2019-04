שחקני מכבי ת"א והנשים סגרו את חג הפסח בסגנון תרבחו ותסעדו 28.04.19 בצפון תל אביב, הצמודה של יונתן כהן רוני אדרי אירחה את כל האלופים הצהובים למימונה שכזו, אתם יודעים אם אין לכם דוד או דודה מרוקאית סביר להניח שלא תקפיצו מופלטה באוויר, אבל היא דאגה לכל השאר. האלופים התייצבו בזה אחר זה ולא חישבנו לכמות המופלטות שנכנסה לגוף, מזל שמאמן הכושר לא היה בסביבה כדי לראות… אלירן עטר, עומר אצילי, דור מיכה ואיתי שכטר התייצבו בבלונד, וזה חלק קטן מהמוזמנים שהגיעו… שחקני מכבי תל אביב חוגגים מימונה ברור לכם שזה גם כלל תלבושות מרוקאיות כמיטב המסורת… יש כאלה שהעדיפו מהתרבוש ושאר הלבוש, אנחנו תיעדנו את אלה שהיו יותר קלילים. מימונה 2019, אחרון ודי! תרבחו ותסעדו (מערכת ONE) גם הנשים היו כמובן... (מערכת ONE) ניצחה על האירוח! (מערכת ONE) הוא ויתר על התרבוש... (אינסטגרם) לא חסכו בקלוריות... (אינסטגרם)

