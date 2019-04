לוחמת ה-MMA בכלל דיגמנה, ואז נקלעה לסערה תקשורתית

Que o vento leve o necessário e me traga o suficiente. . . . . . . . Foto @alvaretratista #permitase #ensaiofotografico #fitgirls #photooftheday #photographer #instagood #inspiração #inspiration #influencer #vivalavida #cabofrio #cabofriorj #fit #girlpower #fitness #fitnessgirl #garotasnopoder #lutecomoumagarota

A post shared by Joyce Vieira ?? (@eujoycevieira) on Apr 19, 2019 at 7:25am PDT