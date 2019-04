VIP כבר אמרנו?!? אל תתיאאש, עטר יש... 22.04.19 אחרי שהודענו לכם שאלירן עטר נכנס שותף עם אח של עידן ורד, מתן, לעוד עסק כלכלי משגשג פספורט 16, הגיע השלב השני, מה נראה לכם שהחברים לקבוצה לא מנסים את מזלם?!? החברה החלה בבדיקת זכאות עבור דרכון פורטוגלי לשחקני מכבי תל אביב, שגם הסכימו להצטלם… בקרוב מאוד יורחב השירות גם לוויזות לארה”ב במחירים שפויים ושירות מהיר, בלי לחכות בתורים, והכל בזכות החברה החדשה אליה נכנסו עטר ו-ורד כשותפים! מפנק את החברים... (מערכת ONE) אז כן, החברה הקימה מחלקת VIP לכוכבי הביצה ולספורטאים המשלבת אזרחות זרה ואפילו יסדרו לכם נדל”ן להשקעה בליסבון הבירה… עטר דואג לחברים! VIP (מערכת ONE) בקרוב קבוצה בחו"ל? (מערכת ONE) כבר שיחק באירופה... (מערכת ONE) בהצלחה! (מערכת ONE) דואגים לכם... (מערכת ONE)

