הכירו את האוהד שעשה קעקוע של חתימה של מסי!

Si antes te admiraba, ahora ya no se que palabra usar. Gracias por cumplir mi sueño @leomessi y si te apreté mucho en el abrazo de despedida perdóname me tenía que asegurar que sos de carne y hueso.

