עומר אצילי התייחד בחג עם הפילים והג'ירפות... 21.04.19 הבועט של מיץ’ גולדהאר, עומר אצילי, ויתר על ארוחות חג כבדות לטובת איחוד עם הפילים והג’ירפות בספארי ברמת גן... ואם חשבתם שהוא עמד ברוב התורים הכבדים, הצחקתם אותנו. חוץ מעמדת הארטיקים, הכל הלך לו vip! אל תצפו לראות אותו הרבה סביב החיות, כי האטרקציה המרכזית הייתה דווקא בדוכן הפיצה, שם קיבל מסר מהמוכר שבפעם הבאה שהוא בספארי שיעדכן מראש והפיצה תהיה כבר על האש... בעמדת הארטיקים לעומת זאת, אצילי המתין כאחד העם… מלך הספארי... (מערכת ONE) פילים, ג’ירפות וממוטות, אצילי עושה את הספארי בסטייל, ולא. הוא לא כ”כ אהב לפגוש את הגולש הנאמן שלנו שתיעד אותו… עמד בתור כמו כולם... (מערכת ONE) פעם הבאה שיעדכן מראש שהוא מגיע... (מערכת ONE) אפשר ארטיק?!? (מערכת ONE)

