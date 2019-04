הכירו את רותם אלפי, שדומה שתי טיפות מים לגל גדות! 18.04.19 הגיע הזמן שתכירו את האוהדת השרופה של בית”ר ירושלים שלא במקרה גם דומה לאיזו כוכבת שיש לנו מעבר לים שהוליווד כבר קטנה עליה… גל גדות כמובן! אז, רותם אלפי בת ה-21 היא הגל גדות של הבירה וזה הכינוי לו היא זכתה בירושלים… אגב, היא מועמדת להצטרף לקבוצת הכדורגל נשים של בית”ר שנפתחה העונה!!! כדורגלנית אמיתית… הגל גדות של הבירה... (מערכת ONE) רואים את הדמיון?!? (מערכת ONE) שתי טיפות מים... (מערכת ONE) בקרוב גם כדורגלנית... (מערכת ONE) בהצלחה! (מערכת ONE) מה אתם אומרים?!? (אינסטגרם)

