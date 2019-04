החלוץ של ברצלונה הנציח את ההרוגים מאסון הילסבורו 16.04.19 לואיס סוארס מרגש! החלוץ של ברצלונה ואקס ליברפול הוריד לנו מעט נוזלים מהעיניים עם הפוסט שהוא פרסם לזכר הרוגי אסון הילסבורו… אז כן, החלוץ ששיחק בעבר בליברפול והתחבר למועדון, הנציח את 96 ההרוגים מהאסון שאירע בשפילד במהלך משחק חצי הגמר בין המייטי רדס לנוטינגהאם פורסט, שאתמול ציינו לו 30 שנה… View this post on Instagram Never forget @liverpoolfc A post shared by Luis Suarez (@luissuarez9) on Apr 15, 2019 at 2:27pm PDT “לעולם לא נשכח”, כתב באינסטגרם סוארס על התמונה מאנפילד עם שמות כל ההרוגים, וריגש את כולם! מרגש! (אינסטגרם)

l l l l l l l l l l l l l

חזרה לגליצ'ים



הוסף תגובה