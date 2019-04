נטע אלחמיסטר וקורל סימנוביץ' מככבות בקמפיין חדש מעבר לים... לא לבעלי לב חלש!!!

כובשות את העולם. נטע אלחמיסטר וקורל סימנוביץ’ ממשיכות לעשות את לוס אנג’לס, והכל בזכות חברת revolve שלקחה אותן תחת חסותה, ואנו נותנים לכם הצצה מיוחדת ואומרים מראש… לא לבעלי לב חלש! נטע אלחמיסטר – אושיית השנה, הפרזנטורית של אירוקה סקארה ו-twentyfourseven, ובקיצור זו שכבשה את העולם, עושה עכשיו משהו זוגי עם קורל סימנוביץ’ של סרג’י רוברטו ומתעדת לנו את זה בכל רגע!! עושות את אמריקה!! (אינסטגרם) View this post on Instagram #revolvefestival ?????????? A post shared by Coral Simanovich (@coralsimanovich) on Apr 14, 2019 at 11:32am PDT זו לא הפעם הראשונה שהדוגמניות משתפות בעולה מעבר לים בענייני עבודה, הן גם עשו קמפיין עבור מימי לוזון הקוסמטיקאית שהספיקה לשייף את הפנים של אירינה שייק... אתם תאכלו מצות בפסח והן יכבשו את העולם! View this post on Instagram FINALLY #REVOLVEFESTIVAL ??????????????‍?? A post shared by Neta Alchimister (@neta_alchimister) on Apr 14, 2019 at 8:20am PDT החיים הטובים! (אינסטגרם) שיתוף פעולה מושלם... (אינסטגרם) החלום האמריקאי! (אינסטגרם) קמפיין אחר קמפיין... (אינסטגרם)