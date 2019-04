רגע לפני הקאמבק מהפציעה, הברזילאי מבלה בחיק המשפחה לסיפור המלא...



סגור הטניסאית החליפה מקצוע? עדיין לא, אבל היא נהנית מכל רגע לסיפור המלא...



סגור נטע וקורל מבלות זו עם זו באירועים נוצצים בלוס אנג'לס... לסיפור המלא...



סגור אחותו של מאורו איקרדי תקפה (שוב) את וונדה לסיפור המלא...



סגור נטליה בוזגלו של אלמוג עם קולקציית בגדי הים ל-2019!!! לסיפור המלא...



סגור בניון פרש ולא השאיר עין יבשה. הכדורגלנים הבכירים לא נותרו אדישים לסיפור המלא...



סגור נרס מאייאקס כמעט פספס את הטלפון מהנבחרת מרוב חיזורים אחרי קירה ווינונה לסיפור המלא...



סגור תמרה גורו, זוגתו של אסקייל גאראי, פרסמה תמונה נועזת במיוחד... לסיפור המלא...



סגור









החלוץ פתח עסק חדש להוצאת דרכונים אירופאיים עם עידן ומתן ורד. ביזנס מן! 14.04.19 החלוץ של מכבי ת”א, שלגמרי יכול לחייך מקצועית אחרי שנה של פריחה, פורח גם בעסקיו (חמסה שום בצל כמו שאומרים)... ואחרי שפתח מאפייה באשדוד עם אח של עידן ורד, מתן, הוא נכנס לעוד עסק חדש... עם אותו שותף, אבל הכיוון? שונה לגמרי! חשבתם שמדובר בעוד מאפה פחמימתי על הצלחת שלכם? עטר יודע איפה להשקיע את המזומנים ממיץ’ גולדהאר... אז שפשפו טוב עיניים כי החלוץ יוציא לכם דרכונים בקרוב! בדרך לכבוש את העולם... (מערכת ONE) אז עטר בדרך לכבוש את פורטוגל אבל תנו לנו להסביר… אחרי חיבור מחדש עם חבר הילדות שלו אדם לנקרי, הבעלים של סוכנות הביטוח קרן אור, יחד עם השותפים הטבעיים עידן ומתן ורד, הם החליטו להקים את המותג passport16 – חברה שמלווה אתכם יד ביד עד הוצאה של הדרכון האירופאי המיוחל… אז, כל שחקני הכדורגל שרוצים לצאת לאירופה על משבצת של שחקן מקומי ותקועים, עכשיו יש פתרון. עם הבלונד כמובן... (מערכת ONE) בזמן שאתם קוראים את הגליץ’ הזה, הקבוצה מקימה חברה בפורטוגל ותפתח את הסניף שלה בליסבון. הסניף בארץ נמצא ב-BSR3 ומהיום אתם יודעים לאן לפנות. תקראו לו ביזנס מן! וזו המאפיה המצליחה... (מערכת ONE) ביזנס מן כבר אמרנו (אינסטגרם) בקרוב סניף בליסבון... (האתר הרשמי של מכבי תל אביב) החברים ממכבי ת"א יבואו להחתים דרכון?!? (שחר גרוס)

l l l l l l l l l l l l l

חזרה לגליצ'ים



הוסף תגובה