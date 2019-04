רגע לפני הקאמבק מהפציעה, הברזילאי מבלה בחיק המשפחה 14.04.19 ניימאר כוכבה הברזילאי של פאריס סן ז’רמן נמצא בשלבים הסופיים של ההחלמה מהפציעה הקשה שעבר, שגרמה לו להחמיץ את שלב שמינית גמר ליגת האלופות… ורגע לפני שהוא שב לכר הדשא, הברזילאי החליט לנצל את היום החופשי בהליך ההחלמה שלו כדי לבלות עם המשפחה – בנו דייבי לוקה, אחותו רפאלה והאמא נדין… משפחתי מתמיד... (אינסטגרם) האבא ניימאר ?סניור אמנם לא היה, אבל אל תחששו, הוא מנהל את כל ההצגה מאחורי הקלעים… View this post on Instagram My loves ?? A post shared by 3n310ta ???? ?? neymarjr (@neymarjr) on Apr 13, 2019 at 1:52pm PDT ילד פלא... (אינסטגרם) אבא למופת... (אינסטגרם)

l l l l l l l l l l l l l

חזרה לגליצ'ים



הוסף תגובה